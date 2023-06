Van een biddende valk tot smullende slakken; basisschool D’n Opstap heeft zijn eigen moestuin

Huis en Haard Mirjam en Kees wonen in de oude toneel- en gymzaal van het missiehuis

BOXTEL - ,,Het is heel fijn om hier te wonen: de Dommel in de achtertuin en een Eftelingachtig kasteel in de voortuin.” Natuur en historie gaan hand in hand op de woonplek van Mirjam Henken (53) en haar echtgenoot Kees van Houten (83). Ze wonen in het voormalige Missiehuis Sint Theresia naast kasteel Stapelen.