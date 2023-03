Van een gesigneerd Feyenoordshirt en oude port tot een vakantieverblijf: veiling Rotary voor Voedselbank

SLEEUWIJK - Rotaryclub Altena gaat zich op zaterdag 15 april met een grote benefietavond inzetten voor de Voedselbank in Sleeuwijk. ,,Dat past prima in ons uitgangspunt ‘met elkaar de mooiste activiteiten in Altena ontplooien’, vertelt voorzitter Rob Boerman.

Boerman heeft hoge verwachtingen van de avond. Naast een diner en een veiling is er een afterparty met muziek. Maar hij kijkt vooral toch uit naar de veiling. ,,Ja, er is voor iedereen wel wat bij. Een vaartocht in de Biesbosch, een verblijf van een vakantiehuis in Curaçao en een diner voor twee personen in het Weeshuys in Geertruidenberg om maar eens wat te noemen. En wat te denken van een gesigneerd Feyenoordshirt en diverse flessen oude port en whisky.”

Ook voor kunstliefhebbers is er wat bij: diverse schilderijen en een pentekening van Pim Wijnbelt. ,,Het kan echt een geweldige avond worden. Stilletjes hopen we dat het niet bij deze ene keer blijft. Als het aanslaat, willen we er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.” Gezien het aantal inschrijvingen dat al binnen is, verwacht Boerman dat de avond een succes wordt. ,,Ik reken toch wel op zo’n 150 bezoekers.”

Toename van armoede

Een benefietavond voor juist de Voedselbank was een heel bewuste keuze. Boerman: ,,In het najaar werden we geconfronteerd met een toename van armoede, ook hier in de streek. We vroegen ons af wat we daar als Rotary in zouden kunnen betekenen. Zo kwamen we bij de Voedselbank uit. Tijdens Winter Wonder Woudrichem hebben we een succesvolle eerste actie gehouden. De benefietavond is er een vervolg op. Deelname kost wel wat, maar men krijgt er ook wel wat voor.”

De kosten voor de gehele avond, inclusief diner, bedragen 125 euro en zonder diner 50 euro.” De avond is in Golfpark Almkreek in Almkerk; inschrijven is mogelijk via: Dick@ippel-special-products.com