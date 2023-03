Van glansrol op Wembley tot vernedering in Frankrijk: een terugblik op de Oranje-loopbaan van Vincent Janssen

Het debuut: 25 maart 2016 (Frankrijk-thuis, 2-3)

Tijdens een geweldig seizoen - waarin Janssen namens AZ liefst 27 keer scoort in de eredivisie - maakt de spits zijn debuut in het Nederlands elftal. Bondscoach Danny Blind gunt hem op 25 maart 2016, de dag na het overlijden van Johan Cruijff, ongeveer tien minuten tegen Frankrijk.

Met Janssen op het veld zorgt Ibrahim Afellay voor de 2-2, waarna de Fransen het oefenduel in de blessuretijd alsnog winnen.

Goal op heilige grond: 29 maart 2016 (Engeland-uit, 1-2)

Het is misschien wel zijn meest befaamde moment in Oranje. Op Wembley begint Janssen vier dagen na zijn debuut voor het eerst vanaf de aftrap. Kort na rust gaat de bal op de stip. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid? Vincent Janssen.

De spits stuurt Fraser Forster de verkeerde kant op en schiet de bal keurig in de kruising: 1-1. Even later legt Janssen de bal panklaar voor Luciano Narsingh, waardoor Nederland zelfs wint (1-2). Mede dankzij deze interland telt Tottenham Hotspur een paar maanden later zo'n twintig miljoen euro neer voor de spits.

Volledig scherm Janssen viert zijn eerste interlandgoal met Narsingh, Afellay en Wijnaldum. © AFP

De vernedering: 31 augustus 2017 (Frankrijk-uit 4-0)

Nee, het was het vorige decennium lang niet altijd goed wat Oranje liet zien. Maar zelden is het Nederlands elftal zo weggespeeld als tijdens het WK-kwalificatieduel met Frankrijk.

Na een rode kaart voor Kevin Strootman gaat het helemaal mis. Oranje verliest met 4-0 en verspeelt voor een deel op deze avond de deelname op het WK van 2018. De volstrekt onzichtbare Janssen wordt na een uur gewisseld voor Robin van Persie.

De Ossenaar doet de drie kwalificatieduels na het echec nog mee, maar verdwijnt daarna voor een lange tijd uit beeld voor Oranje.

De comeback: 14 juni 2022 (Wales-thuis, 3-2)

Janssen is speler van het Mexicaanse Monterrey als bondscoach Louis van Gaal hem ogenschijnlijk uit het niets oproept voor Nations League-duels in juni. De eerste paar wedstrijd mist hij vanwege zijn bruiloft, maar thuis tegen Wales is de comeback na bijna vijf jaar een feit.

De spits begint in de basis en is bij de openingstreffer beslissend met een assist op Noa Lang. Van Gaal blijft ook de weken daarna vertrouwen in Janssen houden en neemt hem uiteindelijk op in zijn definitieve selectie voor het WK in Qatar.

Afscheid nemen op het WK: 29 november 2022 (Qatar, 2-0)

Vincent Janssen in de basis tijdens het eerste duel van het WK. Wie daar in 2017 geld op had gezet, was multimiljonair geworden. In de openingswedstrijd met Senegal (2-0 winst) weet Janssen geen glansrol op zich te nemen. Hij raakt later dat toernooi zijn basisplaats kwijt aan de weer fitte Memphis Depay.

In het derde groepsduel (Qatar, 2-0 winst) valt Janssen in de tweede helft in. Het zijn, zo blijkt nu, zijn laatste minuten voor het Nederlands elftal. Ondanks zijn betrouwbare penaltykwaliteiten komt hij tegen Argentinië niet in actie. Nederland verliest het tumultueuze duel na strafschoppen en druipt af.

Volledig scherm Vincent Janssen druipt af na de verloren penaltyreeks tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK in Qatar. © Pro Shots / Stanley Gontha