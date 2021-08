Van Gogh of niet? Droom over financiële klapper draait voor broers uit op pijnlijk drama

SOMEREN - De klapper die twee broers uit Someren dachten te maken met de aanschaf van een schilderijtje dat mogelijk is gemaakt door Vincent van Gogh is uitgedraaid op een pijnlijk drama. Een verhaal over ruim dertig jaar trouwtrekken om een schilderijtje dat mogelijk goud waard is.

Als de politie het schilderijtje op 3 augustus 2015 ontdekt en meeneemt uit de wapenkluis van een rentmeesterskantoor aan de N65 in Vught is dat niet het eerste en ook niet het laatste avontuur. Het is wel de climax van een hoogopgelopen familieruzie over geld. Of beter gezegd: over schulden.



Dit verhaal begint in 1988 als de broers Cor en Hans het schilderijtje op de kop tikken. Cor heeft in die tijd een assurantiekantoor in Someren en Hans probeert geld te verdienen als antiquair.

Dollartekens in de ogen

Het olieverfschilderijtje is voor de mannen niks meer dan een speculatieobject. Voor de aankoop gebruiken ze geld dat Hans heeft geleend van zijn Astense vriend en zakenpartner, makelaar Frits Staals. Het enige doel is een snelle en lucratieve verkoop.

Afgebeeld op het doek ter grootte van een A4'tje staat een boer met spade voor een hek en een kastanjeboom. Links onderin is het doek op karton gesigneerd met ‘Vincent’. Het is geen meesterwerk.

Volledig scherm Achterzijde van schilderij Man met spade, toegeschreven aan Vincent van Gogh © ED Veel interessanter zijn eigenlijk de aantekeningen op de achterzijde. ‘Kastanjeboom a/d Broeksloot van Vincent van Gogh’ staat in handschrift met potlood groot op het karton.

Een notariële akte die is opgemaakt rond de aankoop bevestigt wat ook op een getypt etiket op de achterzijde staat: de studie is een geschenk van Vincent van Gogh aan zijn vriend en landmeter Antoine Furnée. Het is in 1883 geschilderd in Voorburg tijdens de Haagse periode van de jonge, beginnende kunstenaar.

Volledig scherm Foto van een 19-jarige Vincent van Gogh, de enige goede portretfoto die van hem bekend is © Van Gogh Museum Een achterneef van Antoine Furnée laat bij een notaris in Harderwijk vastleggen dat hij het schilderij in 1977 in opdracht van zijn tante heeft verkocht. Zij erfde het van haar vader die het rechtstreeks van zijn broer Antoine Furnée kreeg.

Hans heeft dollartekens in de ogen, herinnert een oude vriend zich. Als Vincent van Gogh echt de maker is, rekent hij op een bedrag met zes nullen.



Beëdigd taxateur en kunstbemiddelaar Auke van der Werff schrijft in 1990 dat het inderdaad een schilderij van Vincent van Gogh is. ,,Gezien de enorme belangstelling voor Van Gogh’s schilderijen in de laatste jaren en de enorme prijzen die er soms voor zijn betere werken betaald worden, zou een huidige marktwaarde tussen 1,5 en 2,5 miljoen gulden niet geheel ondenkbaar zijn’’, staat in een brief.