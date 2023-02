Van Hooijdonk doet oude liefde pijn en schakelt NAC uit in achtste finale

Geen nieuwe bekerstunt voor Peter Hyballa en NAC. Uitgerekend oude bekende Sydney van Hooijdonk deed zijn grote liefde de das om met Heerenveen: 1-2. De club waar zijn vader Pierre commissaris is strandde zo in de achtste finale.

In het jaar dat het 50 jaar geleden is dat NAC de beker won, droomt de Parel van het Zuiden van nieuw bekersucces. Stunts waren er de afgelopen jaren genoeg. In 2020 haalde Peter Hyballa nog de halve finale door verrassende zeges op AZ en PSV. Vorig jaar schakelde NAC twee eredivisionisten uit en strandde het avontuur in de kwartfinale. Nu was Heerenveen de te kloppen favoriet in de achtste finale.

De vraag was hoe de verdediging eruit zou zien na de nederlaag tegen ADO Den Haag van vrijdag. Hyballa had een plannetje bedacht en koos voor vijf verdedigers. Moreno Rutten als linksback, Boyd Lucassen terug in de basis als rechtsback en daartussen drie centrumverdedigers: Anselmo Garcia Mac Nulty, Javier Vet en Rowan Besselink.

Het tactisch plan pakte goed uit. Een dapper NAC beet van zich af tegen de eredivisionist. Gegenpressing, zoals de trainer het graag ziet. Volle druk, de geelzwarten vlogen er soms op als bijen op honing. Tel daar het kolkende stadion op en de ingrediënten voor een mooi bekeravondje waren aanwezig.

Voorsprong

Het Rat Verlegh Stadion explodeerde helemaal toen NAC na iets meer dan een kwartier op voorsprong kwam. Het was Elías Már Ómarsson die slim zijn lichaam gebruikte, Javier Vet die op de doelman schoot en Tom Boere die de rebound benutte: 1-0.

Volledig scherm Vreugde na de voorsprong © Pro Shots / Marcel van Dorst

Ondertussen werden oude geliefden Thom Haye en Sydney van Hooijdonk op ludieke spreekkoren getrakteerd. De populaire ex-NAC’ers kregen een warm welkom.

Naarmate de eerste helft vorderde werd de defensie van NAC steeds meer onder druk gezet. Maar Vet had lange tijd Van Hooijdonk in bedwang, Mac Nulty kleunde er stevig in en Besselink won al zijn kopduels. Maar toch haalde de voorsprong niet de rust.

Van Hooijdonk maakt er twee

Het was namelijk de man wiens kwaliteiten heel Breda kent die zijn oude ploeg pijn deed. Veel pijn. Net voor rust tikte Van Hooijdonk alert binnen uit een voorzet. En de tweede helft was nog geen tien minuten oud of hij scoorde opnieuw. Nu ging er een fout van Mac Nulty aan vooraf. Twee keer scoren in het stadion dat hem zo lief is, de spits bewees weer zijn waarde.

Met drie wissels na iets meer dan een uur probeerde Hyballa nog wat om te zetten. Hij bracht Jarchinio Antonia, Sabir Agougil en Jesaja Herrmann, de man die tegen FC Eindhoven de grote held werd met zijn late 1-1.

Volledig scherm Hyballa bereidt drie wissels voor © Pro Shots / Marcel van Dorst

Slotoffensief blijft uit

NAC probeerde het nog wel en het publiek ging er als één man achter staan. De grootste kans was een kwartier voor tijd voor Ómarsson, die het met een volley probeerde, maar zijn poging zag stranden in de handen van de keeper.

Met Adam Kaied voor verdediger Vet moest het slotoffensief vorm krijgen. Maar die bleef achterwege. Zodoende is er één Van Hooijdonk die dinsdagavond juicht en dat is Sydney. Al zal hij diep in zijn hart meevoelen met zijn grote liefde.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (66. Antonia), Besselink, Vet (82. Kaied), Mac Nulty, Rutten (55. Wernersson); Omgba (66. Agougil), Staring, Velanas; Boere (66. Herrmann), Ómarsson.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.