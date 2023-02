Van Kuijk rekent af met de ‘Zoetemelk’ van de crossduatlon Etten-Leur: ‘Al voor de zevende keer tweede’

Wielrenner Joop Zoetemelk is natuurlijk immens bekend vanwege die één eindzege in de Tour de France, maar ook vanwege zijn vele tweede plaatsen. De crossduatlon Etten-Leur heeft zijn eigen ‘Zoetemelk’ in de persoon van de Vlaming Wouter Wuilmus. Ook zondag was het weer raak. Hij eindigde achter Geert van Kuijk, voor de zevende keer als tweede.

Tussen de wijnranken en de aspergebedden werd voor de 23e keer de populaire crossduatlon Etten-Leur afgewerkt. Een wedstrijd die bijna altijd een prooi is voor de Belgen. Maar dat was deze keer niet het geval.

Direct na het startschot vlogen 250 deelnemers de eerste loopronde van 6500 meter in. De kop werd gegrepen door Van Kuijk en Joey van ’t Verlaat. Laatstgenoemde ging er na drie kilometer van tussen. Daarna verdween hij tijdens het fietsonderdeel uit de wedstrijd. Oisterwijker Van Kuijk bleef over en gebruikte zijn fietstechniek om een flink gat te slaan met de volgers.

,,Op dit moment focus ik me op hardlopen en crossduatlons", legt de winnaar uit. ,,Een paar jaar terug heb ik met een elite licentie twee jaar meegefietst in de top van het mountainbiken. Op dit slalomparcours kwam me dat goed van pas.”

17 tellen te laat

Zeventien tellen kwam van Wuilmus binnen. De Belg had zijn achterstand weliswaar gehalveerd, maar kon nooit echt de kloof dichten. ,,Dat is zonde, maar wel begrijpelijk. Eind 2022 heb ik nog een hele triathlon afgewerkt in België. Daarna verdween mijn topvorm heel snel door een zware griep in december. Ik ben nu pas weer vijf weken aan het trainen.”

Het was voor Wuilmus zijn zevende tweede plek in Etten-Leur. ,,Noem mij maar de Zoetemelk van deze crossduatlon.”

Quote Nee, tegenstand heb ik niet ondervon­den en daardoor van start tot finish in deze wedstrijd op kop gelegen Laura Gommers

Snelste vrouw in Etten-Leur werd Laura Gorter. Ze nam direct de leiding en stond deze nooit meer af. ,,Heel even dacht ik dat er iemand op de fiets dichterbij kwam, maar dat was waarschijnlijk een deelneemster aan de race voor duo’s. Nee, tegenstand heb ik niet ondervonden en daardoor van start tot finish in deze wedstrijd op kop gelegen.”

Twee meter na de finish werd ze al besprongen door een van haar drie kinderen. ,,We zijn hier om twee redenen. Ik woon in het midden van het land en kies daarom alleen voor de Nederlandse races. Deze in het bijzonder, want mijn schoonmoeder woont hier in Etten-Leur.”

Oudere broer legt het af tegen jongere broer

Ook de winst bij de vrouwen kwam hierdoor in Nederlandse handen. Ook op de korte wedstrijd was dit het geval. Hier waren het de broers Koen en Tom Michielsen die de lakens uitdeelden. Tot lichte frustratie van de oudere broer Tom ging de zege naar zijn jongere broertje. ,,We doen veel sportevenementen samen. Zo zijn we samen vaak te vinden bij Adventure Races. We lopen en fietsen veel samen, maar ik heb daarnaast nog wat andere uitdagingen”, meldt de oudste van de twee. ,,Binnenkort wil ik goed presteren op de Belgische kampioenschappen hinkstapspringen en ben ik ook ingeschreven voor het WK 20-kamp.”