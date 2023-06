Van Miss Universe naar breinexpert: ‘Achteraf gezien had ik op mijn veertiende al een burn-out’

Arnoud Klep over uitdagin­gen voor Bavel: ‘Met respect voor ieders belangen kun je een eind komen’

BAVEL - Als mid-veertiger voelt Arnoud Klep de verantwoordelijkheid zijn nek uit te steken voor het dorp waar hij is geboren en getogen. Sinds december is hij voorzitter van de dorpsraad. ,,Bavel heeft veel te bieden, mits we er samen wat van maken.”