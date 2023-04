Van oogoperaties in de derde wereld tot chauffeur op de buurtbus: een lintje voor zes Etten-Leurenaren

Drugs, 3000 kilo tabak en illegale poker in Kruis­straat: twee bedrijfs­pan­den maanden dicht

KRUISSTRAAT - Twee panden op bedrijventerrein De Kruisstraat zijn deze week door de burgemeester van Den Bosch gesloten. In een van de ondernemingen werden in december harddrugs en illegale tabak gevonden. Het andere pand was dit jaar het decor van twee illegale pokertoernooien.