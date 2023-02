Van Pierre Kartner tot The Beatles op kapellenavond in Veghel

VEGHEL - In Grand Café Sax and Jazz in Kuussegat was het zaterdag een muzikale happening. Hoempa Matata nam voor de tiende keer het voortouw voor een kapellenavond met carnaval. Met onder meer de jonge muzikanten van de jeugdhofkapel tot Feestband Gazzerop.

Hoempa Matata is een bekend pretorkest en sinds 1996 muzikaal actief in Veghel en ver erbuiten. Ze repeteren het hele jaar door. Paul van Amstel weet nog dat ze jaren terug met carnaval samen met de Pierebloazers wilde gaan spelen en langs Grand Café Sax and Jazz liepen.

,,Daar was het heel rustig. We vroegen of we mochten blazen en dat was oké. Het zat meteen vol met publiek. Toen ontstond het idee, dat we dat vaker moesten doen”, vertelt Van Amstel, vanaf boven uitkijkend op de spelende orkesten. Ook de tiende keer is het vroeg op de avond al gezellig druk. ,,Voor het eerst doen de Kuussebloazers, de jeugdhofkapel mee. Die jeugd wil ook graag een podium en zij mochten het spits afbijten. Daarna konden ze nog naar het Kuussebal.”

Opperkuus met wandelstok

Allerlei bekende melodieën klinken door het grandcafé en er wordt lekker meegezongen. Van de Les Poppys, Pierre Kartners Kleine café aan de haven, tot bekende nummers van The Beatles. Als Prins Leon d’n Urste en gevolg binnenkomt wordt Die Burchwache ingezet. Hoempa Matata zet ook nog de oud-opperkuus in het zonnetje. Van Amstel: ,,We willen Rudy van den Elzen bedanken, daar hadden we nog steeds geen kans voor gehad. Tot voor jaren terug konden we altijd op hem leunen als opperkuus, nu mag hij zelf op de wandelstok leunen die wij hem geven.”

Het dweilorkest De Pap(k)lepels uit Culemborg valt op met hun arrangementen, terwijl 8Maten, oud-Hoempa Matata-leden, allerlei mooie solo’s spelen. Ze zijn momenteel met zeven man, ze zoeken nog een trompettist(e). Ook NogInneDan! en Feestband Gazzerop doen mee. ,,Het gaat bijna vanzelf de interesse voor onze kapellenavond. Net voor aanvang vroeg Dè Wel Jaao of ze nog konden meedoen. We willen vooral Veghelse kapellen interesseren. Want wat is er nou mooier voor kapellen om samen muziek te maken? Die verbinding.”

