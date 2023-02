Van ruilen komt geen huilen: doe mee aan deze Tilburgse carnavalskledingruil

Grote renovatie Leonardus­buurt Helmond begint nu echt en gaat door tot alle huizen klaar zijn, belooft Volksbe­lang

HELMOND - De renovatie van de oude woningen in de Leonardusbuurt in Helmond gaat in maart van start. De bouwvakkers beginnen in De Ruiterstraat en houden niet op tot het laatste huis bij de tijd is.