Van vrij uitzicht naar zeven meter hoge muur tegen je tuin: ‘Weg woongenot’

Wethouder in boekenkist bij start Hugo de Grootjaar; Loevestein dé plek om na te denken over vrijheid, vrede en recht

23 maart POEDEROIJEN - Dit is hét moment. Maandagochtend 22 maart. De commandant van Loevestein is naar Heusden voor zijn promotie tot kapitein. In Gorinchem is het jaarmarkt. En het is de dag dat de kist met boeken wordt gewisseld. Hugo de Groot, gedoemd om tot zijn dood wegens hoogverraad vast te zitten op Slot Loevestein, kruipt in de kist om er twee uur later in Gorinchem weer uit te komen. De rechtsgeleerde is vanaf dat moment politiek vluchteling.