Van wie is deze ring met datum 27-5-2008? Politie vindt partij gestolen sieraden bij criminelen

Eneco stapt naar rechter om besluit over megawind­tur­bi­nes Oranjepol­der af te dwingen

OOSTERHOUT – Energiebedrijf Eneco stapt naar de rechter om een besluit over de bouw van twee grote windturbines in de Oranjepolder in Oosterhout af te dwingen. Eneco vreest oplopende kosten nu een raadsbesluit telkens uitblijft.