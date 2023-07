Van wie zijn die Brabantse skylines nou eigenlijk?

Nieuwe eigenaar ziet Achelse Kluis als proeftuin voor speciaal­bie­ren, maar klassie­kers blijven onveran­derd

HAMONT-ACHEL - Uit de brouwketels van De Achelse Kluis in Hamont-Achel stroomden jarenlang alleen de bekende Achel-abdijbieren. Maar nu is er ook Passeur. En als het aan Achelse Kluis-eigenaar Jan Tormans ligt zit er nog meer in het vat.