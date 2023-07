Van wijkcirkel naar buurthuis voor heel Hilvarenbeek: ‘We houden elkaar ook een beetje in de gaten’

Niet alle bruiloften en partijen bij Ingenhousz vallen in het water: ‘Binnen afzienbare tijd duidelijk­heid’

BREDA - Zeker honderd evenementen, bruiloften of partijen staan dit en volgend jaar nog gepland bij Ingenhousz Breda. Dat de horecatak nu dicht is, betekent niet dat al die bijeenkomsten worden afgelast. En de verblijfsaccommodatie van Ingenhousz is nog gewoon open.