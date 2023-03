Vanaf 20.00 uur geen treinen tussen Gilze-Rijen en Tilburg door werkzaamheden aan het spoor

Daniejel (51) kampte zelf met problemen en hoopt nu anderen te kunnen helpen: ‘Iedereen is welkom’

WAALWIJK – Daniejel de Greef zat zeven jaar lang in de verslavingszorg, maar het hielp haar niets. Tot een behandelaar haar de ruimte gaf om alles op haar eigen tempo te doen. ,,Dat is het enige dat mij hielp en dat wil ik nu ook in De Kazerne bieden.”