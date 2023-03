Vanavond code geel in Brabant: gladheid en mogelijk meer sneeuw op komst

Later vanavond en vannacht geldt daarom in Brabant code geel. Om precies te zijn vanaf 20.00 uur. Er kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. ‘In de zuidelijke helft van het land gaat het op steeds meer plaatsen regenen of sneeuwen. Door (natte) sneeuw of door bevriezing van natte wegen is er kans op gladheid. Er is weinig wind.’