Varken aan stukken gesneden in theatervoorstelling: 'Iedere slager is trots op zijn vak’

Hoeveel kost straks een bordje stamppot? ‘Stevenen af op hoogste notering ooit’

Boerenkoolstamppot of zuurkoolstamppot. De meeste mensen moeten er met deze hoge temperaturen niet aan denken, maar zodra het koud is, komt het massaal op tafel. Maar het weer brengt de aardappeloogst in gevaar. Kunnen we komende winter wel weer een fatsoenlijke stamppot eten (voor een redelijke prijs)?