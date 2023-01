Vast in de lift? Het komt jaarlijks honderden keren voor in Brabant: 'Probeer niet zelf de deur te openen’

Vraag naar meer sociale huur in Ruimte voor Ruimteplan­nen Meierij­stad

MEIERIJSTAD - Drie raadsfracties in Meierijstad willen dat de gemeente extra haar best doet om meer sociale huurwoningen te laten bouwen in zogenoemde Ruimte voor Ruimteplannen. Daarbij krijgen agrariërs als ze stoppen de mogelijkheid om een of meer woningen te bouwen.

19:01