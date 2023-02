Vastenavend voor mensen met een beperking: 'Een prachtige samenwerking'

Drie evenementen

Blindentolk

In eerste instantie was het idee om bij alle drie de evenementen een blindentolk in te zetten. Helaas zijn er daar, ondanks de oproep van Kees, niet genoeg aanmeldingen voor binnengekomen. In 2023 is er alleen een tolk met live audiodescriptie aanwezig bij Tusse de Schuifdeure. “Maar heel mooi dat de stichting het alsnog op deze manier door laat gaan”, aldus Kees. Hij hoopt dat het in de toekomst ook een keer bij de optocht kan. Hij gaat er zelf in ieder geval alles aan doen: “Ik ga er volgend jaar vroeg en vol tegenaan om genoeg aanmeldingen binnen te krijgen.”