VCB pakt belangrijke punten in degradatiestrijd: ‘Ik denk dat we het nog samen kunnen omdraaien’

20-jarige heeft de prijzen­kast van een routinier, Jolijn de Haan wint bekerfina­le in Maaspoort in Den Bosch

Met meerdere rake klappen had volleybalster Jolijn de Haan een belangrijk aandeel in de bekerzege van haar ploeg. In de finale in een goedgevulde Maaspoort in Den Bosch won Sliedrecht Sport met 3-1 van Booleans/VV Utrecht.