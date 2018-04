Vechtende Efteling-meisjes: 'Groep van 12 man keerde zich tegen ons'

Ja, ze staken tegen de regels een sigaret op in de wachtrij van Droomvlucht. Maar dat was niet de aanleiding voor de enorme geweldsexplosie die even later bij de uitgang van de familieattractie uitbrak, beweren ze.

,,We vinden het heel erg wat er in de Efteling is gebeurd, maar elk verhaal heeft twee kanten", zegt de 16-jarige verdachte uit Oisterwijk. Zij is sinds dinsdag weer thuis. Haar ouders en advocaat geven toestemming om met de krant te praten.

Ruzie over kleding

Volgens de tiener ontstond er commotie in de wachtrij nadat een van de bezoekers een opmerking maakte over hun kleding. ,,Een jongen schold ons uit voor hoer en maakte ons belachelijk”, zegt het meisje. ,,Hierop ontstond er een ruzie tussen mijn vriendin en een grote groep mensen. Ja, mijn vriendin rookte, maar dat had niets met de ruzie te maken. Ze wist ook niet dat roken in de wachtrij verboden is.”



De meisjes, die naar eigen zeggen helemaal niet vervelend en ongepast gekleed waren zoals bezoekers beweren, stelden voor om de ruzie na afloop van de Droomvlucht uit te praten. ,,Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij lopen na ons ritje naar de uitgang en blijven daar staan om het fatsoenlijk op te lossen. Niet met het voornemen om een potje te gaan vechten, maar om het goed te maken. Wij voelden ons behoorlijk rot over wat er in de wachtrij gebeurde.”

Buiten gestormd

Op dat moment gaat het volgens de meiden helemaal mis. ,,De groep komt naar buiten gestormd en begint mijn vriendin te intimideren en te bedreigen. Ze eisen excuses, terwijl zij diegenen waren die ons zonder aanleiding hadden uitgescholden. Vervolgens kwamen er ook nog volwassen mannen bij die ons voor alles en nog wat uitmaakten.”

De ruzie loopt meer en meer uit de hand. Er vallen harde woorden, er wordt geduwd, aan de haren getrokken en er beginnen zich meer volwassen mensen mee te bemoeien. ,,Drie mannen sprongen op een gegeven moment bovenop mijn vriendin. Ze lag hulpeloos op de grond. Dat pikte ik niet. Ik rende ernaartoe om mijn vriendin te beschermen.’’

Blauw oog

Zo ver komt het niet. ,,Voor ik het weet slaat een man van in de vijftig mij met gebalde vuist in het gezicht. Superhard.’’ Het 16-jarig meisje wankelt naar achteren en valt met haar achterhoofd op de grond. ,,In mijn ooghoek zag ik mijn vriendin weerloos op de grond liggen. Ze bloedde ontzettend. Ook ik had een blauw oog en enorm veel last van mijn kaak. Ze hadden ons flink te grazen genomen. En waarom? Wij weten het nog steeds niet.”



Als de politie met meerdere eenheden ter plekke komt, zijn de twee meisjes gestopt met vechten. Ze worden opgevangen in een bedrijfsruimte van de Efteling. ,,Die andere mannen gingen nog wel flink tekeer, die moesten met pepperspray tegengehouden worden. Dat zegt wel genoeg, geloof ik.”



De meisjes hebben aangifte gedaan en gingen voor een verklaring mee naar het politiebureau. ,,Uiteindelijk hebben we daar twee lange nachten gezeten."

Reactie politie

Eenmaal thuis namen de meisjes met verbazing kennis van reacties van bezoekers. ,,Ze waren heel vervelend en op een manier gekleed die echt niet kan in een pretpark’’, zei een van hen tegen deze krant.

Dit ontkennen de twee stellig. ,,Volgens die bezoekers hebben wij van alles verkeerd gedaan. Maar het verhaal zit echt anders in elkaar. Wij hebben helemaal geen overlast veroorzaakt in die wachtrij. Het viel allemaal reuze mee.’’

Of dat verhaal klopt, kan de politie 'vanwege het lopende onderzoek' nog niet zeggen. ,,Getuigen kunnen zich uiteraard nog steeds bij ons melden", zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage. ,,Ook als mensen iets gefilmd of gefotografeerd hebben met betrekking tot de vechtpartij dan zouden we die beelden graag willen hebben.’’

Kritiek

In elk geval is Caspar Jansen, de advocaat van het 16-jarig meisje, 'zeer kritisch' op de manier waarop de politie met zijn cliënte is omgegaan. ,,Ik vind het heel vreemd dat een meisje van 16 wordt aangehouden in de Efteling, terwijl zij even daarvoor is aangevallen door volwassen mannen en haar vriendin zwaar bebloed is. Het is al helemaal triest dat ze pas na 24 uur cel haar verhaal mocht doen. Heel naar voor zo'n jong meisje.’’