Veehouder Heukelom mag meer varkens in stal: nu 10.000, straks ruim 17.000

De gemeenteraad had eind vorig jaar al tegen heug en meug de conclusie getrokken dat tegenhouden van de forse groei van de varkenshouderij niet mogelijk was, ondanks de stikstofproblematiek. Zou ook niet verstandig zijn, had de varkenshouder destijds bij de bespreking door de raad gedreigd, hij zou dan naar de rechter stappen.

De raad voelde zich met de rug tegen de muur staan, maar stemde toch in met een verklaring van geen bedenkingen. Sommige raadsleden vrezen dat de varkenshouder wil groeien zodat hij zich later voor een aanzienlijk bedrag kan laten uitkopen.

Voldoet aan wettelijke milieueisen

Varkensboer Van de Wouw vroeg in 2016 een omgevingsvergunning aan. Hij wil oude stallen slopen en nieuwe bouwen. Het aantal varkens neemt met meer dan zevenduizend toe. B. en W. oordelen dat bij de toename van het aantal dieren voldaan wordt aan de wettelijke milieueisen en dat het gezondheidsrisico voor de omwonenden niet zal toenemen.

Tijdens de raad in december van het vorig jaar maakten raadsleden zich zorgen over de gevolgen van uitbreiding van de stallen voor de natuur. Wethouder Erik Logister zei toen daarover in gesprek te gaan met de provincie. De gemeente gaat bij het beoordelen van de omgevingsvergunning niet over de gevolgen voor de natuur. Daar gaat de provincie zich nu over buigen.

Eind 2022 bracht de varkenshouder zichzelf in de problemen omdat hij illegaal zou hebben geloosd op het riool. Het vervuilde water was afkomstig van een luchtwasser in de stallen. Bij de buurman kwam de drek in de douche uit het putje omhoog.