Veel bouwen is vliegwiel voor een leefbaar Maarheeze

MAARHEEZE - Als Maarheeze in 2040 nog een aantrekkelijk dorp wil zijn om in te wonen, moeten er rap veel woningen gebouwd worden. Gemeenschapshuis De Smeltkroes moet een fikse facelift krijgen en een meer centrale rol in de gemeenschap.

Dit zijn enkele aanbevelingen die de werkgroep ‘Mooi Mares’ geformuleerd heeft in het rapport ‘Maarheeze op weg naar 2040’. Die visie is tot stand gekomen na de dorpsenquête ‘Zeg ’t Mares’- waar 721 inwoners aan meededen- en een aantal verdiepingssessies in werkgroepen.

Betaalbare starterswoningen

Om Maarheeze ook in 2040 een aantrekkelijke woon- en leefplek te laten zijn, moet er wel wat gebeuren. De werkgroep ‘Mooi Mares’ ziet bouwen als het vliegwiel om dat te realiseren. Er moeten appartementen komen voor ouderen die het dorp niet willen verlaten en er moeten betaalbare starterswoningen komen om de jeugd in eigen dorp te houden. In vergelijking met landelijke cijfers heeft Maarheeze weinig huurwoningen en appartementen.

Maarheeze kent nu nog een rijk verenigingsleven. Om dat te behouden en verder te versterken is het noodzakelijk dat de jeugd niet massaal naar elders vertrekt. Jonge gezinnen zijn ook nodig om in 2040 tenminste nog een basisschool in het dorp te hebben en de winkelvoorzieningen in stand te houden. ‘Mooi Mares’ ziet kansen om tot een mooie mix van wonen en bedrijvigheid te komen in Maarheeze-Zuid. Gedoeld wordt dan op het stukje land- en tuinbouwgebied tussen visvijver ’t Tipke en het Driebos als mogelijke toekomstige bouw-en bedrijfslocatie.

Veiligheidsgevoel vergroten

Het aantrekkelijke van dit gebied is dat het dicht bij station Maarheeze ligt. Bouw van een nieuwe wijk zou het veiligheidsgevoel in dit stukje Maarheeze kunnen vergroten. Veel mensen voelen zich niet altijd veilig op of rond het in het buitengebied gelegen station.

Gemeenschapshuis De Smeltkroes moet in 2040 een grotere rol binnen de gemeenschap spelen dan nu het geval is. In de visie van de werkgroep is een facelift hard nodig. Dat zou kunnen door herbouw of nieuwbouw van het gedateerde gemeenschapshuis. Inmiddels is er al een werkgroep aan de slag om zich te buigen over de toekomst van De Smeltkroes.

‘Zeg 't Mares’ moet ‘Doe 't Mares’ worden

Om de visie te vertalen naar concrete doelen wil ‘Mooi Mares’ het project ‘Zeg t Mares’ afsluiten en omzetten naar ‘Doe ’t Mares’. In een aantal werkgroepen moet de visie nu een vertaling krijgen naar uitvoerbare projecten. De gemeente committeert zich aan de visie en geeft aan dat gemeentelijk beleid dat van invloed is op Maarheeze wordt getoetst aan de visie.

Inwoners die willen meedenken aan het vertalen van de visie naar concretere doelen en die de infoavond gemist hebben, kunnen zich aanmelden via zegtmares@gmail.com.

Volledig scherm De visie voor Maarheeze in 2040 samengevat in een tekening. © Jen Mansvelt