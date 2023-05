Veel drugsdealers in Heusdenhout? B en W krijgen geen signalen van grote overlast

Bredase triatlete Maya Kingma laat zich onderzoe­ken na ast­ma-aan­val in Cagliari

Triatlete Maya Kingma is na een astma-aanval als 23ste geëindigd in de derde wedstrijd uit de World Triathlon Championship Series op Sardinië. De triatlete uit Breda kreeg tijdens het lopen last van haar ademhaling, wat haar ver terugwierp in de wedstrijd.