Veel oud-asielzoekers hebben vijftien jaar na generaal pardon nog steeds mentale klachten: ‘Het geeft zelfs blijvende schade’

Kopje koffie voor of na de voorstel­ling in het Kunstcen­trum

Veel hout in het horecagedeelte van het Kunstcentrum, dat hier op de foto is te zien. Mensen zijn in afwachting van een voorstelling of even aan het napraten. Het gebouw aan de Molenstraat in Helmond (het vroegere Sobriëtas) fungeerde van 1960 tot 1977 als theater. Die rol werd daarna overgenomen door ’t Speelhuis.

10:00