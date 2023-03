Veel rookschade bij woningbrand in Reusel

Man (33) vast voor ongeluk A59 waarbij gezin omkwam: ‘Vermoede­lijk alcohol en drugs op’

Een man (33) uit Zevenbergschen Hoek, die betrokken was bij een dramatisch ongeval op de snelweg A59 in Brabant, is aangehouden. De politie vermoedt dat hij teveel alcohol en drugs op had. Bij het ongeluk vielen anderhalve week geleden vier doden: een gezin met twee kinderen uit Raamsdonksveer.