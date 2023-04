Veghel kan zwembroek al klaarleggen, in elk geval voor binnenbad

Ziekenhuis Bernhoven moeilijk bereikbaar door landelijke telefoon­sto­ring

UDEN/OSS - Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft op dit moment last van de landelijke telefoonstoring. Er zijn problemen met zowel inkomende als uitgaande telefoontjes. Bernhoven is voor spoed bereikbaar via het noodnummer 0413 - 870 300.