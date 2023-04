Veilig de weg op als senior? Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, organiseert een verkeersmarkt

Matchwin­ner Kramer geniet in Waalwijk: ‘Mooi om te zien wat RKC met minimale middelen kan bereiken’

Michiel Kramer (34) werd in twee jaar tijd volledig opgenomen in de harten van de RKC-supporters. Zaterdagavond tegen Vitesse liet hij zien waarom ze in Waalwijk zo blij mogen zijn dat de spits afgelopen week voor twee jaar heeft bijgetekend.