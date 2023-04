Vennen moeten weer op vennen lijken, na groot onderhoud van de ‘achtertuin van Brainport’

Geen bewijs dat man uit Hilvaren­beek inreed op zwangere ex: vrijspraak

BREDA/HILVARENBEEK – De rechtbank in Breda heeft de 36-jarige Maarten van L. uit Hilvarenbeek vrijgesproken van het met een auto inrijden op zijn ex. Ook gaat hij vrijuit voor het mishandelen van haar en haar vriend. Volgens de rechtbank is er allemaal onvoldoende bewijs voor.