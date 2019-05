Verbazing bij politie: kinderen intimideren winkeliers en wensen agenten ‘verschrikkelijke’ ziektes toe

Eisen tot 8 jaar voor ripdeal met dodelijke afloop in Ossend­recht

17 mei OSSENDRECHT/ BREDA - Officier van justitie Alexander Koning heeft vrijdag in de rechtbank in Breda vier keer acht en drie keer twee jaar cel geëist tegen een groep rippers, criminelen die andere criminelen overvallen. Koning verwijt ze de fatale overval bij wietkweker Ulas Iskar in Ossendrecht; waarbij Nijmegenaar Najim Echargui de Brabander zou hebben doodgeschoten.