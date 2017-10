Verbijsterde agent bekeurt 28 bestuurders voor fotograferen ongeval: 'Levensgevaarlijk'

De Brabantse agent Peter Kennis achterhaalde aan de hand van genoteerde kentekens de namen van de bestuurders. Hij was daar dagen mee bezig en belde ze een voor een: ,,Eentje dacht nog dat ik hem zocht voor een getuigenverklaring, maar ik kon iedereen meedelen dat ze een bekeuring van 230 euro kregen."



En dat is precies hetzelfde bedrag dat je opgelegd krijgt als je met de smartphone in de hand achter het stuur zit te bellen. ,,Hebben ze niet in de gaten", weet de politieman vervelend genoeg uit ervaring. ,,Ik bel er toch niet mee, roepen ze dan nog."



Normaal gesproken, had de motoragent de roekeloze bestuurders staande moeten houden. Daar was nu, na het ongeval op 23 juni waarbij een auto tussen een truck en een touringcar werd gemangeld, geen gelegenheid voor. ,,Ik heb toen door open raampjes geroepen dat ze een proces-verbaal zouden krijgen. Later hebben we overleg gepleegd met Justitie. Daar vonden ze ook dat we moesten ingrijpen."