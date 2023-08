Verbouwde NAC-voorhoede versus Europese toptalenten AZ die jagen op wereldroem: ‘Een heel sterk Jong-team’

Niet alleen in Arnhem ving hij bot: ook op Brabantse Peter Gil­lis-par­ken blijft horeca dicht

De horecazaken op de vakantieparken Slot Cranendonck in Soerendonk en de Brugse Heide in Valkenswaard blijven deze zomer nog dicht. De rechter gaat niet mee in het verzoek van eigenaar Peter Gillis om de restaurants en cafetaria’s snel weer te openen.