Verdacht autobedrijf in Brabant blijft tassen vol cash geld accepteren: 3 miljoen euro in dik jaar tijd

Dit tikten de winnaars van het WK Terraszit­ten af: ‘Ze waren niet helemaal helder meer’

23 mei BREDA - ,,Na maandenlange ellende was dit eindelijk een dag waarop ik voelde: ‘hierom ben ik in de horeca gegaan’. Geweldig.’’ Eigenaar Johan de Vos van Boerke Verschuren kijkt met een grote grijns terug op een lange zaterdag, waarop het plein voor zijn café gevuld was met deelnemers aan het NK Terraszitten. Het vriendenclubje dat won, mocht een tikkie van 1.023 euro voldoen...