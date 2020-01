Verdachte (16) van doodsteken 15-jarige Bredase scholiere Megan blijft vastzitten

BREDA - De 16-jarige verdachte van het doodsteken van de 15-jarige Bredase Megan blijft in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald.

In de rechtbank in Breda was dinsdag de tweede zittingsdag in het proces tegen de verdachte. Omdat de zaak bij de kinderrechter dient, is de behandeling achter gesloten deuren. Wat er precies allemaal is besproken is niet naar buiten gebracht.

Het moordonderzoek loopt nog altijd. Megan werd op 19 augustus vorig jaar in haar eigen woning aan de Bilderdijkstraat doodgestoken. De jongen is een klasgenoot van Megan en had volgens vriendinnen van Megan een relatie met haar. Doordat zowel Megan als de vermoedelijke dader zo jong zijn, werd in het hele land diep geschokt gereageerd op de moord.

Tijdens de vorige zitting was het plan om de zaak in april inhoudelijk te behandelen. Omdat al het onderzoek in de zaak nog niet is voltooid, gaat de rechtbank dat niet halen, werd dinsdag duidelijk. Ook de volgende zitting is niet inhoudelijk.