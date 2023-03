Verdachte (35) aangehouden voor betrokkenheid bij overlijden 58-jarige man in Wouwse Plantage

nabeschouwing Helmond Sport blijft ploeteren op vreemde bodem, ook door kolderiek misver­stand: ‘Zag er ongelukkig uit’

Helmond Sport en overwinningen in uitwedstrijden? Het is en blijft een zeldzame combinatie dit seizoen: ook in Dordrecht viel het op zijn zachtst gezegd niet mee: 0-0. Een kolderiek misverstand in de absolute slotfase was tekenend. En dus klonken er vooral diepe zuchten op de Krommedijk.