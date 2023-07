Verdachte van schietpartij Maarheeze moet twee weken langer vast zitten

MAARHEEZE - Het voorarrest van de 30-jarige verdachte van de schietpartij op het woonwagenkamp in Maarheeze op 25 juni, is met twee weken verlengd. Dat meldt het OM. De man wordt verdacht van moord of poging tot moord.