Verdachten ‘drugslab’ Oss vrij, maar huis moet dicht: ‘Glaszetter had onderhand een abonnement op dit adres’

OSS - Struikroven in Oss? Touwtje spannen, iemand laten struikelen en snel vanuit een struik zijn portemonnee jatten? Nee, in de Willem Barentszstraat in Oss kan je woensdag 19 april létterlijk struik(en)roven. De huizen in de straat worden gesloopt en op deze manier worden de struiken en andere planten uit de tuinen gered van de bulldozer.