Verhitte discussies, maar fietsverbod op Waalwijkse Markt blijft: ‘Maar nu wel controleren’

Restaurant Onze Kerk op ‘wereldreis’ met Surinaamse, Afghaanse en Oekraïense koks

HOOGE ZWALUWE - Het maakt Jozef Dinge eigenlijk niet zo veel uit of hij een soep van pastinaak maakt of van cassave. ,,Soep is soep”, zegt de Surinaamse kok van Onze Kerk in Hooge Zwaluwe met Hollandse nuchterheid.

3 februari