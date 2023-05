Verhuisnieuws: deze Bergse winkel opent binnenkort in een groter pand

Jeugdover­last loopt de spuigaten uit in Sint-Michiels­ges­tel: ‘Terrorise­ren­de rotjong’

SINT-MICHIELSGESTEL - De verontwaardiging is groot in Sint-Michielsgestel. Over een klein groepje jongeren tussen de 12 en 16 jaar dat bewoners van de appartementen in Gestel lastigvalt. Maar ook voor flinke overlast zorgt op het Petrus Dondersplein en bij de horeca vernielingen aanricht. Hoe krijg je zo’n groep weer op het goede spoor?