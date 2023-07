Verhuurder pand Erp: ‘Denk niet dat buurt zit te wachten op autowasserij tussen woningen’

Afzakkerij haalt vakantie­con­cer­ten in huis

VEGHEL - Vier donderdagavonden op rij zet De Afzakkerij een bandje op het podium. Zo zorgt het Veghelse café in deze vakantieperiode voor wat vulling van de uitgeklede uitgaansagenda. Maar op zaterdagen is er even geen live muziek.