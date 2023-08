Verkeersschool Bakker vindt op nieuwe plek in Vlijmen de gewenste extra ruimte

Familie van vermiste Angelika (12) radeloos: ‘We denken dat ze met de trein naar Arnhem is’

De 12-jarige Angelika uit Drunen is inmiddels al ruim 24 uur vermist. Haar familie maakt zich grote zorgen en vraagt om hulp. Het vermoeden is dat ze richting Arnhem is vertrokken. ,,We denken dat ze naar iemand toe is die ze online heeft ontmoet.”