Verlies in slotfase flinke domper voor DVO'60; Vrederust en Baronie spelen gelijk

zaterdag 4cIn de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal was het duel DVO'60 - Steenbergen er één in de categorie van het aansluiting vinden bij de top. De bezoekers trokken met 1-2 aan het langste eind. Vrederust en Baronie werkten nog een helft af na het eerder gestaakte onderlinge duel. In de 1-1 stand kwam geen verandering waardoor Vrederust officieel winnaar van de eerste periode is.