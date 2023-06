'Vermiste’ Litouwse kanoërs kunnen telefoontje van politie verwachten: ‘Veel energie van hulpdiensten verspild’

Korenfesti­val weet publiek te bekoren: ‘Wijntje erbij, lekker weer, mooie zang, wat wil je nog meer?’

VALKENSWAARD - Met volle terrassen en flink wat publiek op de been, was de vijfde editie van Valkenswaard Volkoren zondag een groot succes. Met zeventien verschillende koren uit de verre omstreken in Brabant en uit België was het een muzikale gezelligheid in het centrum.