Verpleegkundige (22) helpt moeder en dochter na crash op snelweg: 'Ze hebben heel veel geluk gehad'

TILBURG - De vier inzittenden van de auto die woensdagavond crashte op de A58 bij Tilburg, hebben heel veel geluk gehad. Volgens een ooggetuige, die verpleegkundige van beroep is, had de wagen een flinke klap gemaakt. ,,Ze waren allemaal nog aanspreekbaar. Ik heb geprobeerd ze gerust te stellen tot de hulpdiensten arriveerden.”

Met behoorlijke snelheid klapte de auto ter hoogte van knooppunt De Baars achterop de oplegger van een vrachtwagen. Daarna belandde het voertuig in de vangrail.

Uitwijken voor brokstukken

Enkele seconden later reed een 22-jarige vrouw samen met haar vriend langs de plek van het ongeluk. ,,We moesten uitwijken voor de brokstukken op de weg”, zegt de vrouw, die als verpleegkundige werkt in het ziekenhuis. ,,Vervolgens zagen we een personenauto rokend tegen de vangrail staan.”

Het stel trapte op de rem en parkeerde hun auto op de vluchtstrook. ,,We stopten de auto omdat we wilden helpen. Naast de gecrashte auto stond al een man, de chauffeur van de vrachtwagen waar de auto tegenaan was gebotst. Hij vertelde dat hij de hulpdiensten al had gewaarschuwd en dat ze onderweg waren.”

Enorme ravage

Op de plek van het ongeluk was een enorme ravage. Overal lagen brokstukken en even verderop lag zelfs het motorblok van de auto, die vanwege de harde klap eraf was geschoten. ,,Ik zag dat de vier inzittenden van de auto allemaal nog bij kennis waren. Achterin zaten twee vrouwen, een moeder en een dochter. Ze leken niet ernstig gewond.”

Het 16-jarige meisje uit Valkenswaard vertelde veel pijn aan haar benen en hoofd te hebben. Haar moeder had een snee in haar linker wenkbrauw. ,,Daardoor had ze veel bloed op haar gezicht, maar het zag er heftiger uit dan het eigenlijk was.”

,,Bij de twee mannen voorin zag het er minder goed uit. De bijrijder (een 52-jarige man uit Valkenswaard, red.) zat bekneld en kon geen kant op.”

Niemand in levensgevaar

Het leek het stel verstandig om de slachtoffers niet zelf uit het wrak te halen. ,,Niemand leek in levensgevaar en ik wilde het niet erger maken dan het al was. Ik heb ze geprobeerd gerust te stellen en te kalmeren, tot de ambulance en de brandweer er waren. Daarna konden wij niets meer voor hen betekenen en zijn we, na een kort gesprek met de agent, weer vertrokken.”