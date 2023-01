Verrassingen bij spetterend Sportgala Tilburg; kata-judoka's sportploeg van het jaar

Twee jaar moest Tilburg het - vanwege corona - zonder Sportgala doen. Vrijdagavond werd weer duidelijk waarom dat een gemis was. In een sfeervolle setting met fraaie acts werden de prijzen uitgereikt aan de meest succesvolle Tilburgse sporters.

En niet alleen sporters werden in het zonnetje gezet. Ook bijvoorbeeld de sportvrijwilligers, die in de 76-jarige Louis Meijs een fraai uithangbord hebben. Hij werd gekozen tot Tilburgs sportvrijwilliger van 2022.

Meijs is bijna 60 jaar lid van wielervereniging TWC Peijneburg en bekleedde met name de laatste dertig jaar veel functies bij de club, van rondbrengen van het clubblad tot voorzitter van de jeugdcommissie. De andere genomineerden in deze categorie,Juliet Brokken van gymnastiekvereniging DOS uit Udenhout en Adri Visser van badmintonclub SCBC Reeshof, toonden zich sportieve ‘verliezers’.

Jurysport

Verrassend was de verkiezing van het kata-judoduo Erik Faes en Niels Neumann tot Tilburgs sportploeg van 2022. Zij troefden Dames 1 van HC Tilburg en het eerste gemengde team van korfbalvereniging Tilburg af. ,,Hockey en korfbal zijn toch grotere sporten dan het kata”, stelde Tilburger Neumann. ,,Maar dat wil niet zeggen dat wij er minder voor doen.”

In 2021 werd het duo Nederlands, Europees én wereldkampioen, maar toen was er geen Tilburgs Sportgala. ,,Afgelopen jaar maakten we bij het WK een foutje dat ons de titel kostte”, aldus Boxtelaar Erik Faes. ,,Dat kan gebeuren bij een jurysport waarbij het aankomt op details. Ons doel is om in 2023 alledrie de titels weer voor ons op te eisen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De Tilburgse sportploeg van 2022: het kata-team Erik Faes (l) en Niels Neumann. Zij kregen hun prijs overhandigd door de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Lucas van Houtert (rechts). © Pix4Profs / Jules van Iperen

Verbaasd was ook meerkampster Hanna van Baast toen zij hoorde dat ze Tilburgs sportvrouw van het jaar was geworden. ,,Ik ben pas 18 jaar, heb mijn titels bij de junioren gepakt. Of ik een van de grootste atletiektalenten ben in Nederland? Dat ga ik van mezelf niet zeggen, maar ik hoor het weleens ja. Alleen zal ik wel moeten zorgen dat ik de stap naar de senioren goed maak en dat is niet eenvoudig.” Van Baast kon niet blijven bij de afterparty van het Sportgala. ,,Want ik moet morgenvroeg om zes uur op, want ik heb een wedstrijd in Papendal.”

Paaldans-act

De prijsuitreikingen in de Schouwburg - gelardeerd met videobeelden van alle genomineerden - werden afgewisseld met onder meer een spectaculaire paaldans-act van Maaike van Santvoort - tevens advocaat - en cabaretier Leo Alkemade vermaakte het publiek ook met een sketch. Presentator Rens Merkelbech zorgde er voor dat alle onderdelen van het programma vloeiend in elkaar overliepen.

Jur Spijkers

Judoka Jur Spijkers was niet aanwezig om zijn prijs voor Tilburgs Sportman van het jaar uit handen van loco-burgemeester (en sportwethouder) Maarten van Asten te ontvangen; de Europees Kampioen bij de zwaargewichten had zijn vader afgevaardigd. Zelf staat Jur dit weekend op de tatami bij de Grand Prix van Portugal. Spijkers gaf bij deze verkiezing de atleten Luuk Maas en Robin van Riel (Tilburgs sportman van het jaar 2019) het nakijken.

Lotte Groenen

De jeugdsportstimuleringsprijs was voor Lotte Groenen (18), een van de weinige schaats-junioren die zich voor een World Cup wist te plaatsen. Ze zette ook een nieuw persoonlijk record neer op de 500 meter: 39.78 seconden.

Sportprijzen Tilburg 2022 Sportman: Jur Spijkers (judo) Sportvrouw: Hanna van Baast (atletiek) Sportploeg: Erik Faes en Niels Neumann (judo-kata) Jeugdsporter: Lotte Groenen (schaatsen) Sportvrijwilliger: Louis Meijs (TWC Peijnenburg)