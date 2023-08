Verwarde man gooit dakpannen naar beneden van Tilburgse woning

Muza aan de haven biedt Dinteloord opnieuw veel plezier

DINTELOORD - Het lijkt wel of er een bedoeïenenvolk is neergestreken aan de haven van Dinteloord. Maar de muziek, die je al van ver hoort, wijst op iets anders. Het zijn de zeven pagodetenten van de Muza. Dit muziekfeest wordt ieder jaar gevierd op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond in het laatste weekend van de schoolvakantie.