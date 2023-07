Verwarde Tomas heeft enkel liefde nodig: ‘Als ik langer moet zitten, ben ik bij hem

Kunste­naars met beperking maken op het Atelier Rietveld echte kunst: ‘Wij nemen hun talent serieus’

Kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking is niet anders dan ‘gewone’ kunst. Je vindt het mooi of niet, los van wie het gemaakt heeft. De Sovak-cliënten die werken bij het Rietveld-atelier in Sleeuwijk nemen hun werk serieus, en dat geldt ook voor hun begeleiders.