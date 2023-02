Verzorgingshuis Lâle in Oosterhout steunt goede doel met verkoop Turkse hapjes

Op De Stok in Roosendaal kan het al: beleggen in een hotelkamer

ROOSENDAAL - Beleggen doen we al lang niet meer alleen in aandelen. In Roosendaal kun je al investeren in een opslag- en werkbox van GaragePark en sinds kort bestaat de mogelijkheid je geld te stoppen in een hotelkamer van het nieuwe, in aanbouw zijnde Otium Leisure Park op De Stok.