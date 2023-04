Vesting Heusden is Nederland weifelland, maar dan in het klein

De grens is bereikt met zo'n 35.000 Paaspopbe­zoe­kers per dag, en dat merk je soms als je een tent in of uit wilt

Met zo'n 35.000 bezoekers per dag heeft Paaspop haar grens bereikt. Dat is soms te merken als je een tent in of uit wilt. De hele dag door worden de bezoekersstromen nauwlettend in de gaten gehouden. Met camera's, maar ook met luchtvochtigheidsmeters.