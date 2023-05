Vestingloop in Den Bosch moet dagje feest voor iedereen zijn

Komst azc aan Schansdijk nog geen gelopen race, eerste debat verloopt rustig

ZEVENBERGEN – De wereld is van iedereen en Moerdijk is niet alleen van ons. Met die woorden brak D66-raadslid Ine Kuijpers een lans voor de komst van tweehonderd asielzoekers naar de gemeente. Niet alle fracties zijn even enthousiast om vooruitlopend op de Spreidingswet nu al de poort open te zetten.